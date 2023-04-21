Sivas'ta tüfekle oynarken vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı İğdeliören köyünde, evlerinin duvarında asılı tüfekle oynayan 12 yaşındaki E.T'nin, silahın bir anda ateş almasıyla vurularak ağır yaralandığı öne sürüldü.

Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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