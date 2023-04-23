Ulaş Müftülüğü, Belen'de depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıttı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesindeki depremzede 444 çocuğa, hayırseverlerin destekleriyle bayram harçlığı dağıttı.

Belen ilçesine giden Merkez Camisi imam hatibi Bilal Başer, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz koordinesinde depremzede 444 çocuğa kapalı zarf içerisinde harçlık verdi.

Başer, Ulaş'ta hayırseverlerin destekleriyle geleneksel hale getirdikleri çocuklara bayram harçlığı dağıtma etkinliğini bu yıl deprem dolayısıyla Belen'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yardımseverlerin de katkılarıyla böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Başer, "Depremlerden etkilenen çocukların yüzünde ufak da olsa bir tebessüm görmek bizleri mutlu etti. İnşallah devlet ve milletimiz el ele vererek çocuklarımızı yine eski mutluluklarına kavuşturacaklar." dedi.

Kaymakam Yılmaz da İlçe Müftüsü İzzet Kendir ve Başer'e teşekkür etti.





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