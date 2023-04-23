Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, öğleden sonra Antalya'ya gidecek.



Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

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