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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan ve öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlamalar, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, Kızılırmak İlkokulu öğrencilerinin gösterileriyle devam etti.

Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, makamını temsili olarak Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Mustafa Erdem Hatip'e devretti.

Hatip, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı arayarak okul giriş çıkışlarında emniyet denetimlerinin artırılmasını istedi.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yaşar, konuşmasında, 23 Nisan'ın dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir bayram olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından, öğrenciler, şiirler okudu ve gösteri sundu.

Törene, Vali Vekili Resul Özdemir, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti ve sivil toplum kurulu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, 23 Nisan'ın milletin çocuklara inancının timsali olduğunu ifade etti.

Törende, 23 Nisan konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu törene, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okunup, bir öğretmen tarafından da günün anlamını belirten konuşma yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse de burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı geleceğin teminatı çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Törene, Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de katıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'deki törende Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yüceer İlkokulu öğrencisi Hilal Akkuş, temsili olarak valilik makamını devraldı.

Akkuş, 23 Nisan'ın tüm çocuklara barış ve huzur getirmesini dileyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andı.

Vali Vekili Zikri Şahin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sırrı Kardeş İlkokulu'ndaki törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

- Yozgat

Fatma Temel Turhan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler şiir okudu.

Okulların halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle son bulan törene, Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkanı Celal Köse, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Nevşehir

Turgut Akdevelioğlu İlkokulu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, tekvando, jimnastik ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen köpekler eğiticileriyle gösteri sundu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından tören sona erdi.


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