Sivasspor'da bayramlaşma programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da yöneticiler, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeli, bayramlaşma programında bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Erdal Sarılar, yöneticiler, teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile kulüp personeli katıldı.
Başkan Otyakmaz, yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı için futbolculara başarılar diledi.
Bayramlaşma programı, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.