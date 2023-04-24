Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Şeker hastalığı nedeniyle eli şişen Necmettin Kürey, parmağına taktığı yüzüğü çıkartamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

İtfaiye ekipleri, Kürey'in parmağındaki yüzüğü motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.

Kürey, ekiplere teşekkür etti.

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