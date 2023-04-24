ORAN, Sivas'ta kadın istihdamına destek için unlu mamuller üretim tesisi kurdu

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SİVAS (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Cemel Kadınları Üretiyor, İstihdam Artıyor Projesi" kapsamında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Cemel beldesinde kadınların işlettiği unlu mamuller üretim tesisi kuruldu.

ORAN'dan yapılan açıklamaya göre, projeyle kırsalda üretim faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Unlu mamuller alanında sandviç ekmeği, dondurulmuş börek, galeta ve erişte gibi 7 ayrı grupta üretimin başladığı tesiste 5'i kadın 6 kişi istihdam ediliyor. Tam kapasiteye geçilmesiyle yıl bitmeden çoğunluğu kadın olmak üzere 18 yeni istihdama ulaşılması bekleniyor.

Sektördeki büyük firmalarla işbirliği yapılarak satış kanallarının oluşturulması, il içinde ve dışında satış yapılması da hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, ORAN desteğiyle Cemel Belediyesine ait kullanılmayan bir alanın üretim tesisine dönüştürüldüğünü, unlu mamuller üretimi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması, işbaşı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve istihdam oluşturulması faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen projeyle Cemel'de üretimin gücü ile kadınların iş sahibi olduğunu ve beldeden ülkenin dört bir yanına ürünleri göndermeye başladıklarını aktaran Kilci, "Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze projeye vermiş olduğu destekten, Cemel Belediyesine de projeyi başarıyla yürüttüklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kilci, ayrıca, 2023 sonuna kadar belgelendirme ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanması ve satış kanallarının genişletilmesinin hedeflendiğini ve projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları 2022-2023 yılı "Genç İstihdamı" teması hedeflerine doğrudan katkı yapacağını vurguladı.

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