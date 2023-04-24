Sivas Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyun sahneleyecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta "Peter Pan" ve "Eyvah Yine Karıştı Oscar" adlı oyunlarla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak dünya çocuk edebiyatının unutulmazları arasında yer alan "Peter Pan", 26 Nisan Çarşamba saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk seyircileriyle buluşacak.



Gerçek ile yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan "Eyvah Yine Karıştı Oscar" adlı oyun ise 27 ve 28 Nisan'da saat 19.30'da, 29 Nisan'da saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

Zengin bir fabrikatör olan Bertrand Barnier’ın, yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla yalancılığın ve üçkağıtçılığın nelere yol açabileceğine ışık tutan ama aşkın galip geldiğini anlatan Claude Magnier'in yazdığı aşk komedisi türündeki oyunun yönetmenliğini Ferdi Değirmencioğlu yapıyor.

Oyunların biletleri "www.biletinial.com" adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.