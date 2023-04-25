Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürdü

AA

Sivasspor ligdeki çıkışını sürdürdü

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek son iki maçını kayıpsız geçen Demir Grup Sivasspor, çıkışını devam ettirdi.

Avrupa kupalarından elenmesinin ardından lige odaklanan kırmızı-beyazlılar, sakatlığı bulunan futbolcularının da düzelmesi sonrası başarılı performans göstermeye başladı.

Ligin 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 yenmeyi başaran Sivas temsilcisi, dün de Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek küme düşme hattından uzaklaştı.

Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle sahadan ayrılan Sivasspor, 37 puanla 10. sırada yer aldı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, ligde kalan 6 maçından 4'ünü iç sahada oynayacak.

Ligin 32. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sivasspor, kalan haftalarda Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor ile sahasında, HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dükkana girip, ürünlere çamaşır suyu ile motor yağı döken eski çalışana çifte ceza
YEREL HABERLER Dükkana girip, ürünlere çamaşır suyu ile motor yağı ...
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyun sahneleyecek
YEREL HABERLER Sivas Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyun ...
ORAN, Sivas'ta kadın istihdamına destek için unlu mamuller üretim tesisi kurdu
YEREL HABERLER ORAN, Sivas'ta kadın istihdamına destek için unlu ...
Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ...
Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivasspor'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivasspor'da bayramlaşma programı düzenlendi
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk ...
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, görevini temsili olarak depremzede öğrenciye devretti
YEREL HABERLER Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, görevini temsili ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle ...
Rıza Çalımbay görevini depremzede Abdullah'a devretti
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay görevini depremzede Abdullah'a devretti
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını ...
Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
Ulaş Müftülüğü, Belen'de depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıttı
YEREL HABERLER Ulaş Müftülüğü, Belen'de depremzede çocuklara bayram ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.