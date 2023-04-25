Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VİP alt 120 lira, maraton alt 70 lira, maraton üst 70 lira, güney alt 50 lira, güney üst 50 lira, kadın tribün 50 lira, misafir tribün 65 lira olarak belirlendi.

Diğer yandan, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarına 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın biletleri ise yarın satışa çıkacak.

Bu karşılaşmanın bilet fiyatları ise VİP alt 100 lira, maraton alt 50 lira, maraton üst 50 lira, güney alt 30 lira, güney üst 30 lira, kadın tribün 30 lira, misafir tribün ise 39 lira olacak.

Ev sahibi takım biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilecek, Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabilecekler.

Kadın tribünü bilet satışları Sivas merkez Passolig gişelerinden ve maç günü stadyum gişelerinden yapılacak.

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