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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, lig ve kupadaki Fenerbahçe maçlarına odaklandı

AA

Sivasspor, lig ve kupadaki Fenerbahçe maçlarına odaklandı

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmalara odaklandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini söyledi.

Ligin hemen ardından yine 3 Mayıs Çarşamba Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivas'ta karşılaşacaklarını belirten Çalımbay, zorlu bir maç maratonunun kendilerini beklediğini dile getirdi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin tarihinde ilk kez geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatarak, hedeflerinin yeniden kupayı almak olduğunu vurguladı.

Hem ligde hem kupada karşılaşacakları Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Fenerbahçe ile üç maç oynayacağız. En büyük hedeflerimizden biri Türkiye Kupası'nı almak. Geçen sezon nasıl aldıysak, bu sezon da almak istiyoruz." dedi.


- "Fenerbahçe zor bir takım"

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe zor bir takım, büyük kadroya ve imkanlara sahip. Onun için kolay bir maç değil ama kupa çift maç olduğu için herkesin şansı ortada, eşit yani. Kimseden çekinmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz ve futbolumuzu oynamaya bakıyoruz. Önümüzde büyük bir hedef var. Hem takım hem Sivasspor hem de oyuncular için çok güzel bir hedef var. O maçı kazanmamız gerekiyor. İki maçı da iyi şekilde bitirip finali oynamamız gerekiyor. Öncelikle ligde çok iyi gitmemiz gerekiyor ki kupayı daha rahat şekilde oynayalım. Rahat derken de başka bir şey düşünmeden oynayalım."


- Sivasspor'da devam edip etmeyeceği konusu

Çalımbay, sezon sonunda gelecek sezon Sivasspor'da yoluna devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin başında uzun süre görev yaptığını anımsatan Çalımbay, "Hepsinde de çok başarılı sezonlar geçirdik. Önce ve en son geldiğimde de çok güzel şeyler yaptık. Özellikle son geldiğimde Avrupa'ya gittik ve her sene de gidiyoruz. Tabii ki konuşulur, biraz sıkıntılar var ve ona göre hareket edilir ama şu anda bunu konuşmak doğru değil. Artık lig var, önümüzde bir kupa var. Onlar yaklaştığı zaman zaten gerekli açıklamaları yaparım." şeklinde konuştu.

Çalımbay, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın yıllardır kırmızı-beyazlı ekibe hizmet ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erdal Bey kalır mı, kalmaz mı? Başkanın durumunu bilmiyorum, yönetimle ilgili bilgim yok ve onlar yıllardan beri buradalar. Erdal Bey 27 senedir burada görev yapmış, çok da güzel şeyler yapmış. Bence takımı ayakta tutanların başında Erdal Bey ve başkan geliyor. Onun için onlara da saygı duymak gerekiyor. Nasıl bir karar alırlarsa alsınlar, kesinlikle saygı duymak gerekiyor. Şu bir gerçek, Sivasspor buralara gelmiş, güzel şeyler yapmış, Avrupa'ya gidiyorsa en büyük pay sahibi başkan ve Erdal Bey. Yönetimle ilgili bir şey diyemiyorum ama kendimle ilgili de şu anda bir açıklama yapmam veyahut başka bir şey düşünmem doğru değil."

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