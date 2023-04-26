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Sivaslı öğretmenler tecrübelerini Avrupalı meslektaşlarıyla paylaşıyor

AA

Sivaslı öğretmenler tecrübelerini Avrupalı meslektaşlarıyla paylaşıyor

SİVAS (AA) - Hamza Yerlikaya Ortaokulu ve Dört Eylül Ortaokulu'nun yer aldığı "Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Projesi" kapsamında iki okul idarecisi ve iki öğretmen, Romanya'nın Oradea kentinde düzenlenen öğretmen çalıştayına katıldı.

Avrupa Birliği Komisyonunca hibelendirilen projede, Türkiye, Polonya, İtalya ve Yunanistan'dan gelen öğretmenler, çevre eğitimi konusunda kendi ülkelerindeki iyi uygulamaları paylaştı.

Hamza Yerlikaya Ortaokulu Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık" projesini, iyi uygulama örneklerinden biri olarak diğer katılımcı öğretmenlerle paylaştıklarını ve uygulama süreci hakkında bilgiler verdiklerini söyledi.

Yılmaz, projenin diğer çalıştayının Polonya'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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