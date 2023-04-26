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Destici ve Erbakan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde konuştu

AA

Destici ve Erbakan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde konuştu

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu ittifak, milli iradenin sonucudur. Bu ittifak, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimine karşı sokaklarda kurulmuş bir ittifaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin ilk seferiyle Kırıkkale ve Yozgat'tan sonra Sivas'a geldi. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda hızlı trenin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Destici, törende yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Destici, "Karşımızda öyle bir ittifak var ki PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle aleni işbirliği yapıyor ve maalesef Sayın Kılıçdaroğlu gidiyor, görüşüyor ve sözde milliyetçi olduğunu söyleyen Sayın Akşener, buna tek kelam etmiyor. Peki neye laf söylüyor? Karadeniz'de kendi sondaj gemilerimizin aramasıyla gaz bulundu. Hanımefendi PKK'ya söz söylemiyor, PKK'nın siyasi uzantılarına laf söylemiyor, PKK'yla işbirliği yapan cumhurbaşkanı adayına laf söylemiyor ama çıkan gaza burun kıvırıyor ve diyor ki 'Acaba gaz çıktı mı çıkmadı mı? Rusya'dan mı geldi?' Allah aşkına güler misin, ağlar mısın?" diye konuştu.

- "PKK'lı dostlarınıza ve diğer terör örgütlerine gaz yok"

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evler ve iş yerlerine verdiği doğal gaz müjdesini anımsatarak, "Sayın Akşener sana da bedava, Kılıçdaroğlu'na da bedava, diğer ortaklarına da bedava. Üzücü bir haberim var, PKK'lı dostlarınıza ve diğer terör örgütlerine gaz yok. Onlara İHA'lar, SİHA'lar, akıllı bombalar, roket var. İnşallah köklerini kazıyacağız ve ondan sonra bir dahaki seçimde ittifak kuracak ne PKK ne HDP ne PYD ne YPG hiçbirisini bulamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın milliyetçilerin, maneviyatçıların, muhafazakarların ittifakı olduğunu vurgulayan Destici, "Bizim ittifakımız devletin varlığı, milletin bir, ülkenin bütünlüğü konusunda canını vermeye azmetmiş olanların ittifakıdır. Bizim ittifakımız Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni bu ülkenin bütün insanları bir olsun, beraber olsun, kardeş olsun diye kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifak, milli iradenin sonucudur. Bu ittifak, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişimine karşı sokaklarda kurulmuş bir ittifaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, EYT'lilerin, sözleşmelilerin ve pek çok kesimin sorununun çözüldüğünü dile getirerek, "Size söz, KİT'lerde çalışan taşeronları da çözeceğiz. Ücretli öğretmenlerimizin de durumunu iyileştireceğiz. Açılışımız, hızlı trenimiz, mitingimiz hayırlı olsun, mübarek olsun." dedi.

- Erbakan'ın konuşması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara-Sivas hızlı tren hattının çok büyük bir adım olduğuna işaret eden Erbakan, "İnşallah kısa zamanda buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Erzincan üzerinden Trabzon'a ve Yozgat Yerköy'den Kayseri'ye ulaşması da sağlanacak. Bunun da çalışmaları yürütülüyor." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs'taki seçimlere Cumhur İttifakı'nın içerisinde girme kararı aldığını anımsatan Erbakan, "Çünkü karşı bloku görüyorsunuz. Sosyalist, komünist, sol, ateist ne kadar unsur varsa hepsi bir araya toplanmışlar. Zaman zaman yedili maşa olarak da ifade ettiğimiz yedili masaya ülkemizi ve devletimizi teslim etmemek için Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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