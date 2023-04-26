Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas Valisi Şimşek ve Belediye Başkanı Bilgin'i ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nın hizmete girmesi dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Oktay, daha sonra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekilerle Sivas Valiliğine geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Vali Şimşek ile bir süre görüşen Oktay, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Oktay, daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu.



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