Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

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