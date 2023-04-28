Sivas kemik tarağı coğrafi işaret olarak tescil edildi

SİVAS (AA) - Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sivas kemik tarağının Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini bildirdi.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas kemik tarağının büyükbaş ve küçükbaş hayvan boynuzu kullanılarak üretildiğini belirtti.

Tarağın üretiminde genellikle tosun, öküz, manda ve koç boynuzu kullanıldığını belirten Karaca, tarağın renginin, kullanılan boynuzun rengine göre değiştiğini ifade etti.

Sivas kemik tarağının kadın ve erkek için ayrı ayrı üretildiğini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Sivas kemik tarağının geçmişi eskiye dayanır. Sivas'ın ekonomisinde ve el sanatı ürünleri içinde önemli bir yere sahiptir. İlimizle özdeşleşen kemik tarak sanatını icra eden iki ustamız vardı ancak biri işi bıraktı diğeri ise şehir dışına taşındı. Bu ve benzer durumlar sonucunda sanatın unutulmaması için müdürlüğümüzce çalışmalar yapılıp, sanatı icra edebilecek ilgili kişiye ekipman temini sağlandı. Yapmış olduğu ürünler çoğunluk tarafından takdir görmekte olup, yurt dışından dahi siparişler almaya başlamıştır. Bu çalışmalar ve üretimler sonucunda ilimiz ve ülkemiz piyasasında hakim olan Çin kemik tarağının hakimiyetinin kırılacağına ve ihtiyacın ciddi bir kısmını Sivas kemik tarağının karşılayacağına inancımız tamdır."

Karaca, Sivas kemik tarağının coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun kabul edildiğini, 15 Kasım 2022'de Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandığını, 3 aylık itiraz sürecinde de herhangi bir itiraz yapılmadan tescile hak kazandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.