Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi, takım otobüsü önünde meşale yaktı.

Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.





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