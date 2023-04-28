Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

A.U. (52) yönetimindeki 33 CVL 69 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Koyuncu köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki E.U. (48), M.E.A. (24) ve 9 aylık bebek A.A.A. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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