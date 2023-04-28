Sivas'ta 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören okulun yıkımına başlandı

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) binasının yıkımına başlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gültepe Mahallesi'ndeki okul binasında söküm ve yıkım işlemleri başladı.

Sürecin kısa sürede tamamlanması ve ardından 42 bin metrekarelik alanda ilk etapta 16 derslikli okul, spor salonu, 100 öğrencilik pansiyon ve 1000 metrekare atölye binası yapılması bekleniyor. İlave olarak 16 derslikli ek okul binası ve 4 yeni atölye yapılması için de planlamalar devam ediyor.

Geçici olarak Karşıyaka Aşık İsmeti Anadolu Lisesi binasına taşınan Atatürk MTAL, inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni okul binasında eğitime devam edecek.

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