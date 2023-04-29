Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Muammer Yıldırım), Murat Paluli (Dk. 75 Caicedo), Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal (Dk. 46 N'Jie), Charisis (Dk. 66 Robin Yalçın), Hakan Arslan (Dk. 46 Ulvestad), Erdoğan Yeşilyurt, Saiz, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 79 Alioski), Serdar Aziz, Samet Akaydın, Peres, Arao (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Pedro (Dk. 69 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 14 Rossi)

Goller: Dk. 22 Rossi, Dk. 45+1 ve 45+10 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 76 Caicedo (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 60 Osayi-Samuel, Dk. 71 Arao, Dk. 82 İrfan Can Eğribayat, Dk. 83 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.



48. dakikada Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Saiz'in rakip ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.

62. dakikada N'Jie'nin sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in gelişine vuruşunda, kaleci soluna yatarak son anda topu çeldi.

63. dakikada Saiz'in ceza yayının gerisinden sert şutunda, kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

76. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Robin Yalçın'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Caicedo sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu uzak direkte ağlarla buluşturdu: 1-3

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Peres'in şutunda, top Appindangoye'ye çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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