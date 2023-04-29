Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, galibiyetten dolayı takımını kutladı.

Jesus, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısında 11'e 11 oynanırken takımının akıllı bir oyun sergilediğini söyledi.

Defansif anlamda iyi ve kontra ataklarda güçlü olduklarını vurgulayan Jesus, "Rakibimizi de zaten bu şekilde şaşırttık. Üç tane topla çıkışımızda üç gol bulduk. İlk yarının istatistiklerine baktığımız zaman bizim kaleye 5 şutumuz vardı, rakibimizin sıfır." dedi.

Fenerbahçe'nin yüzde 60 topla oynayan takım olduğunu hatırlatan Jesus, "İstatistiklere baktığımız zaman 11'e 11 oynanan kısımda maç içerisinde üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıda 3-0'ın da vermiş olduğu rahatlıkla birazcık geri çekildik. Aynı baskılı oyunumuzu oynamadık ki normalde Fenerbahçe'nin DNA'sı bu. Baskılı bir oyun oynuyoruz. Ama aynı baskıyı sürdürmedik, ikinci yarıda birazcık geri çekilip alan daralttık." diye konuştu.





- "Şampiyonluk için bütün maçları kazanmamız gerekiyor"

Jesus, Sivasspor'un bu kısımdan sonra topa daha çok sahip olduğunu vurgulayarak, "Bir kişi eksik bir şekilde skoru korumaya çalıştık, savunma yaptık. Hedefimize de ulaştık, bugünkü hedefimiz galip gelmekti, oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktiksel anlamda çok akıllı oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.



Takımını destekleyen taraftarları da tebrik eden Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Takımımıza yardımcı oldular ve sevgi gösterdiler. Onların hep bizim yanımızda olması çok önemli. Sadece kazanırken değil her zaman yanımızda olmaları bizim için çok önemli. Çünkü önümüzde hala oynayacağımız çok fazla final maçı var. Galatasaray'la olan puan farkını kapatabilmemiz için oynadığımız bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün de biz görevimizi yaptık, o da kazanmaktı. Eğer şampiyonluk yarışındaki şansımızın olmasını istiyorsak oynadığımız bütün maçları kazanmamız gerekiyor."





- "Kupa maçının daha zor olmasını bekliyorum"

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor ile yarı final oynayacaklarını anımsatan Jesus, "Oyuncularım o maçta da aynı şekilde oynar mı bilemiyorum, geleceği göremiyorum. Bu maç gibi zor bir maç bekliyorum. Hatta o maçın daha da zor olmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

Jesus, takımından aynı performansı beklediğini belirterek, maça kadar toparlanmak için birkaç günlerinin olduğunu dile getirdi.

Sivasspor maçında sakatlanan Valencia'nın maçta talihsizlik yaşadığını da hatırlatan Jesus, sakat futbolcuların bu maça kadar toparlanmasını umduğunu söyledi.

Sakatlığı nedeniyle hastaneye götürülen Valencia'nın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Jesus, "Hemen oyundan çıkıp hastaneye gitti ama şu anda bilgi sahibi olduğumuz kadarıyla toparladı, kendine geldi. Fenerbahçe doktorunun bana söylediğine göre şu anda bilinci açık. Ama bu tarz kafaya sert darbeler alındığı zaman ilk 24 saat önemli oluyor, nasıl olduğuna bakacağız." ifadelerini kullandı.





- "Hakemler Fenerbahçe'ye kolay kırmızı kart gösteriyor"

İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartla ilgili de değerlendirme de bulunan Jesus, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hakemlerin Fenerbahçe'ye kolay kırmızı kart gösterdiğini düşünüyorum. Bu ilk defa olmadı, ikinci defa değil, üçüncü defa değil, dördüncü defa değil. Bu sene iki farklı forvet oyuncumuz kırmızı kart gördü ki normalde forvet oyuncuları çok fazla kırmızı kart görmezler. Ama Fenerbahçe'nin başına bu geldi. Dolayısıyla hakemler kolayca kırmızı kart gösterebiliyorlar diyebilirim ama hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Umarım yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maç harika bir maç olur ve iyi bir hakem yönetimi olur. Umarım hakem o maçın seviyesinde bir yönetim sergiler. Benim için en önemlisi bu. Bugün kazandık çünkü rakibimizden daha iyiydik. Bizim maçları kazanmamız için hem rakiplerden, hem hakemlerden daha iyi olmamız gerekiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.