Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı hazırlıklarına başladı

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SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında dün oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı çalışmayla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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