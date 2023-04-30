Özvatanlılar geleneksel pilav yemeği etkinliğinde buluştu

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KAYSERİ (AA) - Özvatan İlçesi Boğaziçi Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bahçesinde geleneksel pilav yemeği etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Özvatan Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan yöresel etli bulgur pilavı ikram edildi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, etkinliğin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını söyledi.

Geleneksel pilav yemeği etkinliğinin Özvatanlıları bir araya getirdiğini dile getiren Demir, katılan herkese teşekkür etti.

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