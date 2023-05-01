Sivas'tan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki "Geçici Yaşam Alanı'nda" barınan depremzedelere yardımlar sürüyor.

Şarkışla Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, gurbetçiler ve hayırseverlerce bağışlanan yardımlarla alınan gıdalar Nurdağı ilçesine ulaştırıldı.

Gıda ve hijyen malzemeleri, Nurdağı ilçesindeki depremzedelere dağıtıldı.

Gönüllülerden Muammer Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nurdağı'na 600 koli gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Nurdağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler de Şarkışlalı hayırseverlere yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Şarkışla halkına, hayırseverlerine, belediye başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, hayırlarıyla depremin ilk günden beri buraya katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

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