Gürün'de lise öğrencileri Robotex Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen Robotex Türkiye Şampiyonası'nda "minisumo" kategorisinde şampiyonluk elde etti.

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarışmada okulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serkan Ayyıldız ve öğrenciler Cihat Avcu ile Cenk Sarı temsil etti.

Yarışmada birinci olan Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Estonya'da yapılacak Robotex International Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

Gürün Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi yöneticileri, desteklerinden dolayı Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı'ya teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.