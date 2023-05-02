Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ankara-Sivas Hızlı Treni'ni değerlendirdi:

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SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 26 Nisan'da açılışı yapılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın şehrin gelişmesine ve kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağlayacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, hızlı tren ile Sivas'tan Ankara'ya seyahat etti. Yolcular ile sohbet eden Bilgin, hizmetin şehre hayırlı olmasını diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, hızlı tren ile Sivas'ın cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından birini kazandığını vurguladı.

Ankara ve Sivas arasının hızlı tren ile daha yakın olduğuna dikkati çeken Bilgin, hizmeti şehre kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Hızlı trenin şehir için önemine değinen Bilgin, "Bu hizmet Sivas'ın daha hızlı gelişmesine, daha hızlı kalkınmasına ciddi anlamda katkı sağlayacak. Bu noktadan sonra görev bizlere, Sivaslılara düşüyor. Sivas'a bu hizmetin en iyi şekilde yansıması adına hep birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



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