Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor, yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına sağlık ekibinin karar vereceği öğrenildi.

Kupaya 5. turdan dahil olan Sivasspor, Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Sivasspor, bu turda ise TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

İstanbul'da geçen sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.