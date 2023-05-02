Sivas'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

R.Ö. (24) yönetimindeki 58 BF 618 plakalı hafif ticari araç ile M.B. idaresindeki 31 YJ 520 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolunun Demir Çelik Kavşağı'nda çarpıştı.

Sürücü R.Ö. ile aracında bulunan B.Ö. (23) yaralandı.

Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, istasyondan çıkan tırın çekici kısmına çarpan hafif ticari aracın taklalar atarak devrildiği görülüyor.

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