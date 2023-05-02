Engellilere ÖTV'siz araç bedelinin üzerinde satış yapıldığı iddiası

SİVAS (AA) - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç almak isteyen engellilere, taşıtların olması gereken bedelin üzerinden satıldığını öne sürdü.

Şahin, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de birçok firmanın araç stoklayarak talebi artırıp fiyatı yükseltme peşine düştüklerini savundu.

Bunun son zamanlarda özellikle engelliler üzerinden yapıldığını iddia eden Şahin, "Engelliler, ÖTV'den muaftır ve oranları çok yüksek. Yani araba fiyatları çok yükseldi şu anda. Neredeyse yarı yarıya. Devlet diyor ki ben engelli için bu ÖTV'den kendimi mahrum ediyorum, istemiyorum fakat bize Türkiye'nin her tarafından engellilerden '150-200 bin lira fazla vermezsek bize araba vermiyorlar' diye şikayetler geliyor." dedi.

Şahin, söz konusu bayilerin bu durumu kılıfına uydurmak için bazı usulsüz yöntemlere başvurduğunu ileri sürerek, "Şimdi ekstradan parayı hesaplarına almıyorlar. Bakın şimdi arabanın satışından 500 lira alması gerekiyorsa kendi hesabına 500 yatırtıyor. Geri kalanını bir çalışanın hesabına yatırtıyor ya da elden geri kalanı alıyor." diye konuştu.

Söz konusu sebeple bir otomobil bayisinden işten çıkarıldığını ileri süren S.E. ise kendisinin ilgilendiği bir müşterinin gerekli mercilere şikayeti üzerine olayın ortaya çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Paranın benim hesabıma geldiği doğrudur. Bu parayı çekip kendi kuruluşlarına teslim ettiğime dair makbuzlarım da mevcuttur. Bunun haricinde yazılmayanlar da var. Bunların kendi defterleri de var kara düzen. Gelen fazla para oraya koyuluyor. Ondan sonra şirket kendi içerisinde hallediyor. Bu süreçte ben mağdur edildim. Davamız devam ediyor. Hepsinin kanıtları mevcuttur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.