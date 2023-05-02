Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Hindistan'da iç hatlarda uçuş rekoru: Bir günde 4,5 milyondan fazla kişi hava yoluyla seyahat etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi.

Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.