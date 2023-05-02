Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.



Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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