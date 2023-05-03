ORAN'dan genç istihdamına destek

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SİVAS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, "Genç İstihdamı" teması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Niteliğim Artsın Ülkem Kazansın Projesi", Sivas İŞGEM ve Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ortaklığında yürütülüyor.



Proje kapsamında satın alma işlemleri tamamlanan kaynak simülatörü, gaz altı kaynak makinesi ve CNC simülatörü ile meslek kazandırma eğitimleri yoluyla gençlerin istihdama hazır hale getirilmesi ve belirli alanlarda yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, "Proje kapsamında Sivas Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Sivas MTAL bünyesinde, hızlandırılmış ve spesifik alanda uzmanlaşmaya yönelik mesleki eğitimlerin verildiği 3 adet atölye faaliyete giriyor. Yenilikçi ve son teknolojik altyapıya uygun kurulan atölyelerle projenin etkisinin uzun yıllar devam ettirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması bekleniyor. " ifadelerini kullandı.



Proje sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Yeterlilik Sertifikası'na sahip 100 kursiyere eğitim verilmesi ve kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi yoluyla istihdama katılmaları sağlanacak.



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