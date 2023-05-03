Zara Belediyesi "Sosyal Destek Kartı" uygulaması başlattı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi aileler için "Sosyal Destek Kartı" uygulaması başlatıldı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve bağışçıların destekleri ile ilçede ikamet eden vatandaşlara yönelik "Sosyal Destek Kartı" uygulaması başlattıklarını söyledi.

Uygulamadan ihtiyaç sahibi 145 ailenin faydalanacağını belirten Çelik, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğimiz ve sadece ilçe esnafımızda geçerli olacak Sosyal Destek Kartı'na yılda iki kez yükleme yapacağız." dedi.

Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi belirleyeceği gıda malzemelerini alma fırsatı da sağlamış olacaklarını aktaran Çelik, "İkinci hedefimiz ise kartların yalnızca yerel esnafta geçerli olmasını sağlayarak esnafımızı ulusal zincir marketlere karşı desteklemektir. İlk etap kart ödemeleri bu hafta gerçekleşecek. Kurban Bayramı öncesinde de sosyal kartlar üzerinden bayram yardımlarını vatandaşlarımıza ulaştıracağız." diye konuştu.

Kartların bir banka şubesi tarafından Zara Belediyesi için özel üretildiğini dile getiren Çelik, "İhtiyaç sahiplerimiz devletimizin belirlemiş olduğu kriterlere göre tespit edildi. Projemize destek olan Zara Vakfı, ZASİAD, Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonuna, iş insanları Abdullah Polat ve Hüseyin Önder'e, tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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