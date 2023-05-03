Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar

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SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de, ligde 4 gün önce karşılaştıkları müsabakanın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gidildi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Sivasspor ile ligde oynadıkları maça ilk 11'de başlayan isimlerden Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Arda Güler ve Enner Valencia'nın yerine kupa maçında Attila Szalai, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'ye şans verdi.

Fenerbahçe'nin ligde Sivasspor ile yaptığı maçta ilk 11'de oynayan İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Pedro, kupa maçında da aynı şansı yakaladı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln, İsmail Yüksek ve Valencia kadroda yer alamadı.





- Demir Grup Sivasspor'da 5 değişiklik

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ise ligde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ilk 11'ine göre kupa maçında kadroda 5 değişiklik yaptı.

Çalımbay, ligdeki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan ve Yatabare'nin yerine bu maçta Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad ve Caicedo'yu oynattı.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Saz, Gradel, Caicedo 11'i ile çıktı.

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