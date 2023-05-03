Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 73 N'Jie), Saiz (Dk. 73 Hakan Arslan), Gradel (Dk. 85 Ahmed Musa), Caicedo (Dk. 73 Yatabare)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Emre Mor (Dk. 46 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Arda Güler), Rossi (Dk. 81 Joshua King), İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Crespo), Pedro (Dk. 61 Batshuayi)

Sarı kartlar: Dk. 55 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 74 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.

61. dakikada Osayi-Samuel ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.

67. dakikada topla birlikte ilerleyen Arda Güler'in ceza yayının hafif sağından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

88. dakikada Crespo'nun altıpasın sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+3. dakikada sarı-lacivertli ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Joshua King'den önce kaleci Muammer Yıldırım topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere sona erdi.



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