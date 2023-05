Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, rövanş maçını iyi bir şekilde bitirerek final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da avantaj yakalamak için sahaya çıktığını belirtti.

Sivasspor ve Fenerbahçe'nin atak futbol sahaya yansıttığını belirten Çalımbay, "Rakibimiz de biz de galibiyete oynadık, kapanma gibi bir şey düşünmedik ve galip gelmek istiyorduk." diye konuştu.

Ligde 3 gün önce oynadıkları maçın rövanşı niteliğinde de bir maç olduğunu aktaran Çalımbay, "Ortada bir maç geçti ve çok iyi bir mücadele vardı. O yüzden kısır pozisyonlar oluştu. İki takım da istediği sonuca ulaşamadı, artık ikinci maça bakacağız. Bizim için dezavantaj gibi gözüküyor ama bundan önce de Avrupa'da oynarken ve Türkiye Kupası'na giderken böyle maçları oynadık." ifadelerini kullandı.





- "Tek amacımız rövanş maçını iyi bir şekilde bitirmek"

Takımının bu tür maçları deplasmanda kazandığını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Tabii ki Fenerbahçe ile sahasında oynamak zor çünkü her şeyden önce çok büyük bir taraftara sahipler. Gerçekten iyi kadroları var, her an oyunun kaderini değiştirebilecek oyunculara sahipler. Biz bugün daha önce oynadığımız maçtaki hataları yapmadık, gayet iyi şekilde mücadele ettik. Bir iki tane de pozisyon yakaladık, Fenerbahçe de hemen hemen aynı şekilde yakaladı. Yani ortada geçen bir maçtı. Şimdi tek amacımız rövanş maçını iyi bir şekilde bitirmek."

