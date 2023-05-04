Şarkışla'da kadınlar ORAN'ın hibe desteğiyle açılan tesiste mantar üretiyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan "Şarkışla İlçesi Anadolu Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi", Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının hibe desteğiyle açılan tesiste istiridye mantarı üretimine başladı.

ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği" başlıklı proje ile 2022 yılı sonunda Şarkışla OSB'de hayata geçirilen tesiste aylık 12 ton istiridye mantarı üretiliyor.

Toplam yatırım maliyetinin yüzde 75'i ORAN tarafından karşılanan modern üretim alanında iklimlendirme, aydınlatma, nemlendirme ve havalandırma işlemleri tam otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Tesiste üretilen istiridye mantarı Sivas, Ankara ve Antalya'da bulunan toptancılar vasıtasıyla bölgedeki otel, restoran ve marketlere ulaştırılıyor.

Özellikle kurutulmuş mantar ve konserve mantar üretimiyle ilgili ürün geliştirme çalışmalarına başlayan kooperatif üyeleri, bir yandan da maliyetlerini düşürecek yeni yatırımlar planlıyor. Öncelikle kendi kompostlarını üretmeye yönelik makine ve ekipman alımı yapmayı planlayan kooperatif üyesi 11 kadın, bir yandan da enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik güneş enerjisi çözümleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, projeyle kırsaldaki kooperatif faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren ORAN'ın desteği ile hayata geçirilen tesiste faaliyet gösteren kooperatifin ilerleyen dönemde ürün çeşitliliğini ve kapasitelerini artırarak ilçede daha çok kadına istihdam imkanı sunacağını belirten Kilci, "Bu proje hem içermiş olduğu kırsal üretimin artırılması hem de kadın istihdamı faaliyetleri ile Şarkışla'nın ve Sivas'ın gelişimine önemli katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

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