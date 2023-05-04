Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Sivas'ta sürüyor

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SİVAS (AA) - Mehmet Emin Alpak Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas'ta devam ediyor.

Şampiyonanın açılışı dolayısıyla Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sivas'ın Türk sporundaki yerinin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Ünlü, Türk spor tarihinde birçok şampiyonun çıktığı Sivas'ta bu organizasyonu düzenlemekten son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Organizasyona adı verilen Mehmet Emin Alpak'ın Türk halter tarihine ismini altın harflerle yazdırdığını aktaran Ünlü, "Çok kıymetli ve değerli bir abimizdi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

Şampiyonaya katılan kulüplere ve sporculara başarı dileyen Ünlü, "Bugün burada yarışacak genç arkadaşlarımız, gelecek yıllarda halterin temel direkleri olacaktır." diye konuştu.

Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar ise cumhuriyet kenti Sivas'ta halter şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Taşpınar, sporculara başarı diledi.

Müsabakaların dün başladığı şampiyonaya, 275 kadın ve 322 erkek sporcu katılıyor.

Organizasyon, 7 Mayıs Pazar günü madalya töreniyle sona erecek.





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