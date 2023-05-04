Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğuna düşen kediyi gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, havalandırma boşluğuna halat merdiven sarkıttı.

Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla indiği boşluktaki kediyi kurtardı.

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