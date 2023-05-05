Sivas'ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta 6-12 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yapılarak sürücüler bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, başta İstasyon ve Atatürk caddeleri olmak üzere kentin ana arterlerinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yaptı.

Bu çerçevede, yaya geçitleri ve kavşaklarda durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi.

Ekipler, sürücülere "Bu yolda sana çok güveniyoruz" yazılı broşür vererek trafik kurallarına uymanın gerekliliğini rakamsal verilerle anlattı.















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