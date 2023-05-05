Cumhuriyet Üniversitesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesine 2 bin meyve fidanı dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük peyzaj alanında düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Yıldız, üniversite yerleşkesine 10 farklı türde 2 bin meyve fidanı diktiklerini belirtti.

Fidan dikiminde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız şunları kaydetti:

"Normalde herkesin fidanını kendisinin alıp dikmesi konusunda planlama yapmıştık ancak 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Derneği Platformu Başkanı, fidanların tamamının kendisi tarafından alınıp şehitler ve gaziler adına dikilmesini istedi. Onlar adına fidanlarımızı dikeceğiz. İki yıl içinde fidanların meyve vereceği yönünde bize bilgi verildi. Meyvelerin gelirini öğrencilerimize burs olarak dağıtmayı planlıyoruz."



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