Akıncılar'da 72 yaşındaki emekli doğup büyüdüğü köyü ağaçlandırıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde doğup büyüdüğü köyde yaklaşık 17 yılda 25 bin fidan diken 71 yaşındaki emekli Selim Petek, son olarak 306 sedir fidanını toprakla buluşturdu.

İstanbul'da uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra emekli olan ve 2006 yılında memleketi Akıncılar ilçesine bağlı Elibüyük köyüne dönen Petek, kendisini fidan dikme çalışmalarına adadı.

Petek, Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğü desteğiyle köyüne 17 yılda yaklaşık 25 bin fidan dikti.

Son olarak 306 sedir fidanını toprakla buluşturan Petek'e, Kaymakam Tarık Safa Kahveci ve öğrenciler destek verdi.

Kahveci, fidan dikiminin ardından yaptığı konuşmada, şu anda en büyük sorunun kuraklık, çölleşme ve küresel ısınma olduğunu dile getirerek, örnek çalışmasından dolayı Petek'e teşekkür etti.

Bugüne kadar 25 bin fidanı toprakla buluşturduğunu hatırlatan Petek ise "Tek başına bu kadar çalışmanın yapılması mümkün değil. Sağ olsun Kaymakamlığımız, Orman İşletme yetkilileri ve Akıncılar halkı da destek veriyor." dedi.

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