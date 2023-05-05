Sivas'ta "Ticaret Elçileri Projesi" uygulanmaya başlandı

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arasında imzalanan "Ticaret Elçileri Projesi" uygulanmaya başlandı.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında üniversitede eğitim gören 23 ülkeden 46 öğrenciye 9 Mayıs’a kadar akademisyenler ve alanında uzman kişiler tarafından toplam 36 saatlik eğitim verilecek.

Dış ticarette kullanılan temel kavramlar, girişimcilik, devlet destekleri, finansal okuryazarlık, pazar araştırmaları, e-ihracat, yurt dışı pazar bilgileri, ödeme ve teslim şekilleri, fikri mülkiyet ve sınai haklar, satış teknikleri ile müşteri ve tedarikçi bulma yöntemleri konularında verilecek eğitimlerle kentin gelişmesinde önemi rol üstlenen uluslararası ticarete katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öğrenciler, eğitim sonunda kentin önemli sanayi kuruluşlarını gezerek firmalar hakkında bilgi sahibi olacak.





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