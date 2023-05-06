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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'taki okulun elektriği güneşten, suyu yağmurdan karşılanıyor

AA

Sivas'taki okulun elektriği güneşten, suyu yağmurdan karşılanıyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı sistemle eğitim veren okulun elektrik ve su ihtiyacının bir kısmı, bahçesinde kurulan güneş enerjisi santrali ve yağmur suyu depolama sistemiyle karşılanıyor.

İlçe merkezinde tek binada eğitim veren Ulaş İlkokulu ile Vali Lütfi Tuncel Ortaokulundaki öğrencilerde, enerji, su kaynakları, israf, tasarruf, kuraklık gibi kavramlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla proje başlatıldı.

Okul idareci ve öğretmenleri tarafından geçen yıl hayata geçirilen çalışma, Milli Eğitim Bakanlığının "Çevre Dostu Bin Okul" projesi kapsamında yürütülüyor.

Proje kapsamında, 100'ü taşımalı sistemle olmak üzere 270 öğrencinin eğitim gördüğü okulun bahçesinde güneş enerji santrali ve yağmur suyu depolama sistemi kuruldu.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, güneş enerji santralinin 4 panelden oluştuğunu, su deposunun ise 1 tonluk kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Projenin çevre dostu olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu sistemle yağmur sularını depoda biriktiriyoruz. Su ihtiyacını 1 tonluk su deposundan karşılayarak bahçemizdeki çimleri ve ağaçları suluyoruz. Güneş enerji panelleriyle de öğrencilerimizin yemek yediği yemekhanemizin aydınlatılmasını sağlıyoruz." dedi.

Aydın, panellerden her birinin 375 kilovat elektrik ürettiğini dile getirerek, "3, 4 tane bataryası var. Bataryalar doldukça şalteri kapatıyoruz ve biriken enerjiyi kullanıyoruz. Elektriğin gittiği zamanlarda özellikle öğrencilerimiz bu alanda yemek yedikleri için çok faydalı oluyor." diye konuştu.

- Çevre dostu proje çocuklara da örnek oluyor

Türkiye'nin son birkaç yıldır kuraklıkla mücadele ettiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Su sürekli kendini yenileyen bir kaynak ama bittiği zaman da maalesef susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle ilimizde de bu kuraklığı fazlasıyla yaşıyoruz. Biz de en azından yağmur suyunu kullanarak israfın önüne geçmiş oluyoruz. Doğadan hazır aldığımız suyu yine doğaya verip bir döngü içerisine giriyoruz. Proje sayesinde çocuklarımıza da örnek oluyoruz. Onlar da bu enerjinin bir gün biteceğinin, susuz kalabileceğimizin farkına varıyor. Bunu kendileri de bizzat deneyimleyerek güzel bir tecrübe ediniyorlar. Okulumuzdaki suyu ve elektriği israf etmeden tutumlu kullanıyorlar. Bu bilincin yerleşmesini sağladık."

Ulaş İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Emine Nur Güneş de güneş panelleri sayesinde okuldaki yemekhanenin ışıklandırıldığını, yağmur suyu deposuyla ise okulun bahçesindeki ağaçları ve bitkileri suladıklarını ifade etti.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Zeynep Fırat ise proje sayesinde enerji ve doğal kaynakları daha tutumlu kullanmayı öğrendiklerini belirterek, birbirlerini sürekli uyarıp elektrik ve su israfının önüne geçtiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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