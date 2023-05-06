Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman bir saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a gidecek.

HangiKredi Ümraniyespor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.

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