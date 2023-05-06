Sivas'ta Okul Sporları Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası başladı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Yüzme Gençler Türkiye Şampiyonası'nın ilk tur müsabakaları tamamlandı.

81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 20'si erkek 21'i kadın takımı olmak üzere 41 takım ve 600 sporcunun katıldığı şampiyona, Sivas Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Şampiyonanın açılış seremonisinde turnuvayı yönetecek hakemler tanıtıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlk tur müsabakalarında, bayanlar 50 metre kurbağalamada Özel Değer Koleji Fen Lisesi'nden Beril Öztürk, erkekler 50 metre kurbağalamada Özel Özlüce Sınav Koleji Lisesi'nden Nusrat Allahverdi, bayanlar 100 metre serbestte Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kartal Anadolu Lisesi'nden Ela Naz Özdemir, erkekler 100 metre serbestte Özel Afyon Girne Anadolu Lisesi'nden Recep Hazar Kiraz birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç verdi.





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