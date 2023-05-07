Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.D. (50) yönetimindeki 23 AC 745 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Güneş köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.B. (54) ve S.T. (69) yaralandı.
Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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