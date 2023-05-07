Zara'da hıdırellez şenlikleri düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde baharın müjdecisi hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçede "eğrilce" adıyla bir hafta süren şenlik kapsamında fidan dikimi, konser programı ve piknik etkinliği düzenlendi.

Şenliği, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu yumurta tokuşturarak başlattı.

Daha sonra Zara Belediyesi Konferans Salonu'nda Türk Halk Müziği konser programı gerçekleştirildi.

"Zara Cumhuriyet Ormanı 100 Bin Fidan Projesi" kapsamında ise Pur mevkisindeki ormanlık alanda 20 bin 300 çam fidanı ile 3 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu.

Şenlikte açıklama yapan Sümbüloğlu, "Bugün bu alanda toplanan insanlar, mazisine yeniden sahip çıktı. Yeşil Zara Gönüllüleri olarak umudu, sevgiyi, kardeşliği, dayanışmayı, unutulmaya yüz tutan bu şenlik geleneğiyle yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

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