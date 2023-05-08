Sivas'ta öğrenci servisi ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta öğrenci servisi ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

A.Ö. yönetimindeki 61 VL 978 plakalı panelvan araç ile A.T. idaresindeki 58 S 0053 plakalı öğrenci servisi, İnönü Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle panelvan araç yol ortasına devrildi.

Kazada, öğrenci servisinde bulunan A.T. (55) ile diğer araçta bulunan Y.G. (23), A.G. (11), A.Y.A. (11) ve Ö.Ö. (23) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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