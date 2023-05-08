AK Parti'den "İmamoğlu ve Özel'in Sivas programlarında seçim kurulu kararına aykırılık" iddiası

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Sivas'ta yaptıkları açık hava toplantılarında İlçe Seçim Kurulu kararına aykırı hareket edildiği iddiasıyla Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

AK Parti Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Üyesi Bünyamin Er ve AK Parti Sivas Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım Medya ve İzleme Başkanı Murat Toraman, seçim kurulu kararına aykırı hareket edenlerin soruşturularak tespiti ve gereğinin ifası için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını talep ettikleri dilekçeyi Sivas Adliye Sarayı'ndaki Merkez 1. İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.

Daha sonra Sivas Adliye Sarayı önünde gazetecilere açıklamada bulunan Bünyamin Er, Seçim Kanunu'na göre siyasi partilerin açık yerlerde propaganda serbestliğine ilişkin denetim ve gözetim yetkisinin 4 Mayıs'tan itibaren İlçe Seçim Kurulunda olduğunu belirtti.

Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulunun aldığı karar gereğince Sivas merkezde Hükümet Meydanı'nın miting ve sözlü propaganda yapılabilecek alan olarak belirlendiğini belirten Er, "Seçime katılan ve talepte bulunan siyasi partilerin hangi gün ve hangi saatte propaganda yapacağı belirlendi." dedi.

CHP İl Başkanlığı'nın 3 Mayıs'ta İlçe Seçim Kuruluna verdiği dilekçede, 6 Mayıs'ta Özel tarafından Seyrantepe Mahallesi'nde ve 7 Mayıs'ta İmamoğlu tarafından Mevlana Meydanı Miting Alanı'nda "halkı selamlama" yapılacağına dair talepte bulunulduğunu ifade eden Er, şunları kaydetti:

"İlçe Seçim Kurulu aynı gün toplantı yaparak Hükümet Meydanı'nın miting alanı olarak belirlendiğini belirterek, güvenlik gerekçesiyle bu talepleri reddetti ancak Valilik makamına CHP ve İYİ Parti adına dilekçeler verildiğini öğrendik. 6 Mayıs'ta Özgür Özel tarafından yapılan miting, Valiliğe verilen dilekçede 'seçim irtibat bürosu açılışı' olarak gösterilmiştir. 7 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu tarafından Mevlana Meydanı'nda yapılan miting ise yine aynı şekilde 'İYİ Parti seçim irtibat bürosu açılışı' olarak değerlendirilmiş. Mevlana Meydanı Miting Alanı'nda dün sahne kurularak açık bir şekilde sözlü propaganda yasağına ve kurul kararına rağmen toplantı yapılmıştır. Emniyet gerekli güvenlik önlemlerini aldı ancak yapılan bu toplantı yasal değildi. İmamoğlu ve Özel tarafından yapılan toplantılar İlçe Seçim Kurulu kararına, kanuna ve yasaya aykırı bir toplantıdır."

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